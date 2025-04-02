"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 22,7% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

"С технической точки зрения акции "Яндекса" постепенно отыгрывают сильную просадку вместе с рынком, состоявшуюся в первой половине 2022 года, - указывают эксперты. - Сейчас в них сформировалась умеренно позитивная долгосрочная техническая картина. Ближайшая значимая среднесрочная цель повышения - 4800 руб., что будет означать возврат к полуторамесячному максимуму. Реализация такого сценария откроет путь для дальнейшего восстановительного роста в район 5500-6200 руб.".

Стратеги БКС выделяют также ряд фундаментальных факторов:

- Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно сильным. Выручка выросла на 37% г/г, а чистая прибыль увеличилась на внушительные 85% г/г.

- У компании сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ.

- Долговая нагрузка достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4x (без учета арендных обязательств). Этот фактор добавляет устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке.

- В конце апреля будет закрыт реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию / 1,8% от текущего курса. Дивдоходность невысокая, но, на взгляд аналитиков, она все же может оказать поддержку котировкам. Кроме того, стоит оценивать позитивно сам факт того, что перспективная растущая компания "Яндекс" начала выплату дивидендов.

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