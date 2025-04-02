Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне новых санкционных рисков

Москва. 2 апреля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль дешевеет из-за опасений инвесторов о возможном затягивании урегулирования украинского кризиса и новых санкционных рисков. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,529 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 47 копеек, до 85,92 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 47 копеек, до 92,34 руб./EUR1.

Возможно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, ориентиром на краткосрочную перспективу является боковое движение в диапазоне 11,3-11,9 руб. за юань, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

"Новостной фон снова стал определяющим фактором для курсообразования. При этом волатильность курса рубля выросла. Чувствуется замешательство участников рынков относительно вектора краткосрочного движения котировок. Накануне на бирже реализовалось заметное укрепление рубля, тем не менее, новостной фон чрезмерно переменчив, и на наш взгляд, не дает четких позитивных сигналов, что продолжит ограничивать спрос на рублевые активы, - пишет аналитик. - В этой связи в краткосрочной перспективе мы ориентируемся на боковое движение котировок в относительно широком диапазоне (11,3-11,9 руб. за юань). В среду допускаем небольшое ослабление курса на фоне новых санкционных угроз из США. Среднесрочный прогноз пока не меняем, в апреле ждем закрепление курса в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб./$1".

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы.

Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN напоминает, что Дмитриев в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует", - отметила она.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.

Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы Госдумы.

Он подчеркнул, что несмотря на это, цены все еще растут быстрее целевого уровня в 4%. "Требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень", - отметил зампред ЦБ.

ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам, сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

"На ближайшем заседании (25 апреля - ИФ) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

При этом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, согласно суждению совета директоров ЦБ, по итогам марта, вероятно, достигнута, напомнил Заботкин.

"Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем. Мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают, не только на данные по инфляции", - сказал зампред, отметив актуальность мартовского сигнала.

Цены на нефть держатся в небольшом минусе на торгах в среду в преддверии введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.

Ранее Трамп обещал, что объявит очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во вторник, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления в среду.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,08 за баррель, что на 0,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,44%, до $70,88 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США по запасам энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение резервов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.