Инвесторам стоит включать в портфели ОФЗ как с фиксированным, так и с плавающим купоном - инвестбанк "Синара"

Инвесторам сейчас стоит включать в портфели облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Март оказался крайне волатильным месяцем для рынка гособязательств, - пишет эксперт в обзоре. - В первые три недели котировки ОФЗ быстро росли на фоне внушающей оптимизм геополитической ситуации. За это время индекс гособлигаций поднялся почти на 5% и на пике превысил 113 пунктов - максимальный уровень с мая прошлого года. Однако накануне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке инвесторы начали фиксировать прибыль, что обернулось продолжительным снижением цен. В результате по итогам месяца индекс RGBI вырос всего на 1,2% до 108,83 пункта".

Эксперт отмечает, что флоатеры остались на уровне предыдущего месяца: индекс ОФЗ-ПК в марте прибавил всего 0,23%. Афонин по-прежнему придерживается мнения, что сейчас в портфели стоит включать облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном.

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