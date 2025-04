Индексы США в основном выросли по итогам торгов вторника. Азиатские рынки акций изменяются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $74,5 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и другие новости в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тыс. и составило 7,568 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,762 млн, а не 7,74 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня.

Слабые статданные могут повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Tesla (SPB: TSLA) по итогам торгов нарастила капитализацию на 3,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,6%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайских автопроизводителей на новостях об увеличении их поставок в марте также подорожали: XPeng (SPB: XPEV) - на 1,2%, Nio (SPB: NIO) - на 1,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,8%.

Рыночная стоимость Progress Software (SPB: PRGS) подскочила на 12,1%. Разработчик программного обеспечения в первом финансовом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий рынка и улучшил годовой прогноз.

Цена бумаг PVH Corp. (SPB: PVH) взлетела на 18,2%. Владелец известных брендов одежды также опубликовал сильную квартальную отчетность и дал хороший прогноз.

Акции Macy''s Inc. (SPB: M) прибавили в стоимости 2,5% после того, как сеть универмагов объявила о назначении с 22 июня главным финансовым директором и главным операционным директором Томаса Эдвардса-младшего, последние восемь лет занимающего аналогичные должности во владельце модных брендов Capri Holdings (SPB: CPRI). Эдриан Митчелл, работавший CFO и COO ритейлера с марта 2023 года, покинет эти посты на день раньше.

Бумаги Capri подешевели на 1,9%.

Johnson & Johnson (SPB: JNJ) потеряла 7,6% рыночной стоимости по итогам торгов после новостей о том, что судья отклонил предложение компании на $9 млрд об урегулировании имеющихся и будущих исков, связанных с использованием талька в ее продукции.

American Airlines Group (SPB: AAL), Delta Air Lines (SPB: DAL) и Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) сократили капитализацию соответственно на 2,4%, 2,7% и 5,9% после ухудшения их рейтингов аналитиком Jefferies Шейлой Кахьяоглу.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,03% и составил 41989,96 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,38% - до 5633,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,87% и составил 17449,89 пункта.

Азиатские рынки акций изменяются слабо и разнонаправленно в среду, трейдеры ждут объявления президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.

Ранее Трамп обещал, что введет очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во вторник, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления в среду.

По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, советники Трампа подготовили предложение о введении пошлины в 20% на большинство видов импортируемых США товаров.

"Торги на азиатском рынке в среду проходят довольно спокойно, - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Bank of New York Mellon Corp. Ви Хун Чонг. - Наблюдается, однако, некоторая нервозность в преддверии объявления Трампом новых пошлин на импорт, а также возможных ответных шагов".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в ходе выступления в парламенте страны в среду, что американские пошлины могут оказать существенное влияние на торговую активность стран, которых они коснутся. Он добавил, при этом, что в данный момент общая картина неясна, поскольку официального объявления пока нет.

Уверенный рост на торгах в Токио демонстрируют акции производителя тяжелого оборудования IHI Corp. (+5,4%), а также Fast Retailing (+3,8%), Advantest Corp. (+3%), Mitsubishi Heavy (+2,1%), Toyota Motor (+1%).

В то же время дешевеют бумаги Tokyo Electric Power Co. (-4,6%), Eisai Co. (-4,2%), Mitsubishi UFJ (-1,8%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Уверенный рост в Шанхае показывают акции Hinova Pharmaceuticals (+14,2%), Kyland Technology (+13,6%), East Money Information (+1%). Заметно снижаются котировки бумаг Shanghai Rongtai Health Technology (-10%), AECC Aviation Power (-10%), Dalian Bio-Chem (-7,5%).

В числе лидеров роста в Гонконге - акции Chow Tai Fook Jewellery (+7,4%), Shenzhou International Group (+3,7%), Geely Automobile (+3,3%), Sunny Optical Technology (+3,1%), BYD Electronic (+2,3%).

Стоимость бумаг Xiaomi (SPB: 1810) Corp. снизилась на 1,5%. Акции компании продолжают дешеветь из-за сообщения об аварии одного из ее электромобилей, использовавшего систему помощи водителю, на китайской автомагистрали.

Кроме того, в Гонконге дешевеют бумаги China Hongqiao Group (-3,1%), Haidilao International (-2,8%), Sun Hung Kai Properties (-1,3%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,6% вслед за снижением котировок акций строительных компаний, в том числе, Taeyoung Engineering & Construction (-3%), Samsung E&A (-2,9%), Hyundai Engineering & Construction (-1,7%).

Заметно дешевеют также бумаги LG Chem Ltd. (-5,3%), SK Innovation (-4%), Celltrion (-3,2%), Samsung Biologics (-1%).

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 2,1% в годовом выражении по сравнению с 2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства страны, опубликованном в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сохранения показателя на уровне 2%, по данным Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1% благодаря повышению котировок акций Telstra Group (+1,2%), Westpac Banking (+1,1%), Transurban Group (+0,8%). В то же время бумаги BHP Group подешевели на 1,5%.

Цены на нефть стабильны утром в среду и остаются вблизи уровня закрытия предыдущего дня, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск торгуются по $74,49 за баррель, на уровне закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,28 (0,37%).

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,03 (0,04%), до $71,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,28 (0,39%), до $71,2 за баррель.

Как ожидается, позднее в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются, что ответные меры торговых партнеров США могут привести к ускорению инфляции и замедлению экономического роста, что негативно отразится также и на спросе на энергоносители.

Аналитик Mizuho Роберт Ягер отмечает некоторую нервозность на рынке в преддверии заявления о пошлинах. "Мы можем потерять некоторые поставки из Мексики, Венесуэлы и Канады", - сказал он. Однако, по мнению аналитика, есть вероятность того, "сокращение спроса будет более существенным", чем эти объемы.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от заявлений Трампа относительно возможного введения вторичных пошлин на российскую нефть, а также усиления санкционного давления на Иран, пишет Trading Economics.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тыс. баррелей.