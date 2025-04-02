Рубль может умеренно ослабнуть на торгах в среду - ПСБ

Возможно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, ориентиром на краткосрочную перспективу является боковое движение в диапазоне 11,3-11,9 руб. за юань, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Новостной фон снова стал определяющим фактором для курсообразования. При этом волатильность курса рубля выросла. Чувствуется замешательство участников рынков относительно вектора краткосрочного движения котировок. Накануне на бирже реализовалось заметное укрепление рубля, тем не менее новостной фон чрезмерно переменчив и, на наш взгляд, не дает четких позитивных сигналов, что продолжит ограничивать спрос на рублевые активы, - пишет аналитик. - В этой связи в краткосрочной перспективе мы ориентируемся на боковое движение котировок в относительно широком диапазоне (11,3-11,9 руб. за юань). В среду допускаем небольшое ослабление курса на фоне новых санкционных угроз из США. Среднесрочный прогноз пока не меняем, в апреле ждем закрепление курса в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.