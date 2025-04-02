Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется в диапазон 3000-3300п - "Цифра брокер"

Оснований для ухода индекса Мосбиржи сильно ниже уровня в 3000 пунктов в настоящее время нет, вероятно его возвращение в диапазон 3000-3300 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рынок остается под давлением из-за отсутствия явного прогресса в урегулировании отношений между Россией и США и возможности введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть. В итоге индекс Мосбиржи во вторник опустился ниже уровня поддержки на 3000 пунктах, индекс РТС отступил до 1100,33 пункта, - отмечают эксперты в комментарии. - Мы полагаем, что на данный момент нет оснований для дальнейшего снижения по индексу Мосбиржи заметно ниже 3000 пунктов, поэтому ожидаем возвращения индикатора в диапазон 3000-3300 пунктов".

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