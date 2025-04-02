Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ЦБ РФ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки;

- занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP;

- производственные заказы США в феврале;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, уровень безработицы России в феврале;

- планируется вступление в силу торговых пошлин Трампа;

- заседание совета директоров "РусАгро";

- финансовые результаты "РусАгро" и "Группы Астра" за 2024 год;

- совет директоров "НоваБев Групп" рассмотрит возможность проведения IPO "Винлаб".

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