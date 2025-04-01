"Финам" сохраняет рейтинг акций Longyuan Power на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Longyuan Power и оставляет целевую цену на уровне HKD 8,2, что предполагает потенциал роста на 31,6%, сообщается в комментарии аналитика Гордея Смирнова.

"Мы сохраняем положительный взгляд на акции China Longyuan Power и позитивно оцениваем выход компании из угольной генерации, а также дальнейшее расширение ВИЭ-мощностей", - отмечает эксперт.

China Longyuan Power - китайский энергетический холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

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