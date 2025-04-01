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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг акций Longyuan Power на уровне "покупать"
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01 апреля 2025 года 18:31
"Финам" сохраняет рейтинг акций Longyuan Power на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Longyuan Power и оставляет целевую цену на уровне HKD 8,2, что предполагает потенциал роста на 31,6%, сообщается в комментарии аналитика Гордея Смирнова. "Мы сохраняем положительный взгляд на акции China Longyuan Power и позитивно оцениваем выход компании из угольной генерации, а также дальнейшее расширение ВИЭ-мощностей", - отмечает эксперт. China Longyuan Power - китайский энергетический холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LONGYUAN/POWER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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