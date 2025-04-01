Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ЭЛ5-Энерго", при этом отмечает, что инвестиции в бумаги носят долгосрочный характер, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 4К и весь 2024 год по МСФО, которые оказались преимущественно в рамках наших ожиданий. Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год и продолжить направлять свободный денежный поток на сокращение долговой нагрузки. Мы полагаем, что долговая нагрузка компании может сократиться до уровня 1,4-1,5х к концу текущего года, что может вернуть вопрос о дивидендах на повестку дня, - пишут эксперты. - Компания торгуется с мультипликатором PE 2024 на уровне 3,3. Наши ожидания на 2025 год более оптимистичны, чем планы компании. Отмечаем, что оценки менеджмента довольно консервативны".

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