Рубль днем немного повышается в паре с юанем, несмотря на небольшое снижение нефти

Москва. 1 апреля. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль укрепляется, несмотря на небольшое снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,601 руб., что на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 29 копеек, до 86,5 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 43 копейки, до 92,69 руб./EUR1.

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань и 87-91 руб. за доллар до конца текущей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Приостановка активного укрепления рубля объясняется завершением налогового периода, традиционно оказывающего поддержку российской валюте, - пишет эксперт в комментарии. - Внешнеполитическая ситуация выглядит менее благоприятной, чем в середине марта, что также стимулирует продажу рублей. С апреля ОПЕК+ начнет увеличение добычи нефти, что будет способствовать снижению цен на нее, и это также негативно для российской валюты".

В свою очередь, Банк России по-прежнему не исключает повышения ключевой ставки, подчеркивает аналитик. В ближайшие дни будет опубликовано резюме его заседания 21 марта, в котором может содержаться больше конкретики в отношении планов регулятора, тем более что инфляция остается высокой.

"Минфин РФ на этой неделе раскроет планы насчет объема покупки валюты в апреле, - напоминает Мильчакова. - Если этот объем будет выше мартовского, то рубль получит еще один драйвер для ослабления. Урегулирование конфликта на Украине затягивается, что неблагоприятно для российской валюты, но любые положительные для РФ новости внешней политики способны оказать ее курсу поддержку. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 84-87 руб., 90-93 руб. и 11,4-11,9 руб. соответственно".

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ сейчас выше вероятности ее повышения, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Среднегодовая ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19-22%, этот прогноз предполагает как возможность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), так и возможность ее ужесточения.

"Мы действительно в какой-то степени находимся, можно сказать, в такой переломной точке, когда можно двинуться и туда, и туда. Но с учетом того, что инфляция начала замедляться, инфляционные ожидания тоже идут вниз, пока все-таки вероятность того, что следующим шагом будет шаг вниз, а не вверх, вот эта вероятность, по моим субъективным ощущениям, выше", - сообщил Тремасов на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

Таргет в 4%, вернуться к которому инфляция, по прогнозу ЦБ РФ, должна в 2026 году, может оказаться близко уже в первом полугодии следующего года, полагает Тремасов.

"В следующем году мы ждем возвращения инфляции к цели. Я думаю, приближение к 4% мы можем увидеть уже в первой половине следующего года", - сказал он.

Тремасов также напомнил, что ЦБ опубликует новый прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 апреля.

Курс рубля укрепился на фоне ожиданий смягчения санкций против России в связи с проведением переговоров между РФ и США, сейчас его уровень соответствует многолетним средним значениям, заявил советник председателя Банка России. "Насколько это укрепление устойчиво, мы судить не беремся, Центральный банк не дает прогнозов валютного курса", - подчеркнул Тремасов.

"Каких-то драматичных, кардинальных отклонений курса от своих средне-исторических значений не произошло. Сильное отклонение было в конце прошлого года в сторону мягкого, слишком слабого курса. Действительно, движение под 110 (рублей за доллар США - ИФ) - это было сильным отклонением от средне-исторических показателей. Сейчас мы вернулись по курсу, скорее, к многолетним средним", - отметил советник председателя ЦБ.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению во вторник днем после резкого подъема по итогам предыдущей сессии на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,65 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,17%, до $71,35 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.

Банк России во вторник, 1 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 210 млрд рублей (при лимите 210 млрд рублей и спросе 1 трлн 296,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,01% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 марта, банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей (при лимите 320 млрд рублей и спросе 1 трлн 732,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,05% годовых.