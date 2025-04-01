"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Disney

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $97,61 за штуку, что предполагает потенциал снижения 0,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Компания опубликовала результаты за 1К25 финансового года (ф.г.) с окончанием 31 декабря, где превзошла ожидания аналитиков по росту выручки и чистой прибыли, однако отразила снижение количества подписчиков на стриминговых сервисах и дала прогноз, что это снижение продолжится во 2К25, скорее всего, из-за нарастания конкуренции вместе с повышением цен на подписку, указывает эксперты. Однако, отмечает он, снижение подписчиков Disney+ было компенсировано ростом подписчиков Hulu.

"Мы считаем, что сейчас стоит занять выжидательную позицию в акциях, дождавшись отчета за 2К25 ф.г., чтобы понять, насколько тенденция потери подписчиков будет устойчивой, - пишет Степанов в обзоре. - При оценке стоимости бумаг эмитента мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года".

Основные риски для Disney сопряжены с высокими процентными ставками, макроэкономической нестабильностью и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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