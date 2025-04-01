Акции МДМГ - хороший защитный актив - SberCIB

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") являются защитным инструментом в условиях как жесткой монетарной политики, так и геополитической неопределенности, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Эксперты инвестбанка считают финансовые результаты эмитента за 2024 год и его решение по дивидендам умеренно позитивными.

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