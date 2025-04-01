Акции Whoosh в текущий момент справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в текущий момент справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты за 2024 год. Его бизнес в настоящее время находится под давлением инфляции издержек, что обосновывает фокус менеджмента на повышении эффективности бизнеса (включая повышение доступности флота, расстановке СИМ по городам и внутри городов, оптимизации перезарядки и ремонта, дальнейшей локализации компонентов), а не на росте. Однако в случае успешной реализации политики Банка России, направленной на снижение инфляции, можно ожидать роста маржинальности бизнеса", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.