S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5530-5700п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5530-5700 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

Торги на азиатских и европейских фондовых площадках проходят в зеленой зоне, обращает внимание эксперт. Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию аналитик прогнозирует высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков и ориентируется на движение индекса S&P 500 в диапазоне 5530-5700 пунктов.

"С технической точки зрения индекс широкого рынка уверенно отскочил от поддержки на уровне 5500 пунктов, создав предпосылки для формирования разворотного паттерна "двойное дно", - пишет Раимжан Байтерек. - Тем не менее S&P 500 по-прежнему находится ниже всех ключевых скользящих средних, поэтому покупателям необходимо проявлять осторожность. Индикатор RSI, остающийся под отметкой 50 пунктов, выступает на стороне "медведей". В случае возобновления нисходящего движения S&P 500 устремится к 5400. Целью "быков" является возврат к 200-дневной скользящей на уровне 5760 пунктов".

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