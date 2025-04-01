"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составил топ акций с привлекательными дивидендными доходностями, в который вошли акции "ИКС 5", "Татнефти", "Евротранса", "Транснефти" и "Сургутнефтегаза", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Уже более трех месяцев российские банки продолжают снижать ставки. Привлекательность депозитов постепенно тает, при этом ЦБ РФ еще не начал снижать ключевую. Когда регулятор перейдет к смягчению, реакция котировок будет быстрой, - пишут аналитики. - Между тем рынок акций вступает в дивидендный сезон, и в преддверии дивидендной отсечки бумаги растут в цене".

По мнению экспертов БКС, заработать на этом можно двумя способами: продать акции до отсечки и заработать на курсовой переоценке или перейти отсечку и заработать на дивидендах, которые при поступлении можно реинвестировать обратно в рынок.

История показывает, что реинвестируемые дивиденды обычно оказывают хорошую поддержку рынку, указывают стратеги. Они составили подборку из пяти российских акций с привлекательными дивидендными доходностями: "ИКС 5", "Татнефть", "Евротранс", "Транснефть" и "Сургутнефтегаз".

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