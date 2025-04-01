"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5300 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5300 рублей", открытую 17 января 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Итоговая доходность за два с половиной месяца составила 12% без учета комиссии.

Аналитики сервиса выпустили инвестидею по акциям "Яндекса" на фоне выхода потенциально сильного отчета и выплаты дивидендов. Тогда ценные бумаги компании стоили 4100 рублей за одну акцию. 1 апреля цена акций "Яндекса" выросла до 4580 рублей. Стратеги закрывают инвестидею: по их мнению, акции уже оценены справедливо, а их потенциальная будущая доходность находится на уровне рынка.

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