Прогнозный ориентир для цены золота на 2К25 - $3400 за тройскую унцию - Freedom Finance Global

В качестве прогнозного ориентира для цены золота на 2 квартал 2025 года выступает отметка $3400 за тройскую унцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Глобальный спрос на драгоценные металлы усиливается из-за геополитической и экономической неопределенности, которую провоцируют угрозы Дональда Трампа установить высокие пошлины на товары большинства торговых партнеров США, - отмечает эксперт в комментарии. - В прошедшие выходные президент США анонсировал введение 25%-го тарифа на всю российскую нефть, если сочтет, что мирные переговоры сорваны по вине РФ. Реализация этих планов американского президента вызовет взрывной рост цен на нефть, что приведет к ускорению инфляции во всем мире. Соответствующие ожидания служат драйвером роста для цен на золото".

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), спрос мировых центробанков остается высоким, подчеркивается в комментарии. В прошлом году они закупили 1045 тонн золота на общую сумму около $96 млрд. WGC прогнозирует, что регуляторы продолжат подогревать спрос на драгметалл, как и инвесторы в обеспеченные золотом биржевые ETF-фонды.

"Предполагаем продолжение восходящего тренда в ценах на золото во втором квартале под влиянием вступления в силу новых правил внешней торговли с США, - прогнозирует Чернов. - Спросу на защитные активы также будет способствовать сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Наш ориентир для цены на золото - область $3400 за тройскую унцию".

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