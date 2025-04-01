Главный драйвер для цены акций Транснефти - дивидендный вопрос - Freedom Finance Global

Дальнейшее движение котировок привилегированных акций "Транснефти" в текущем году будет определяться новостями относительно дивидендов, говорится в материале аналитика Владимира Чернова.

"По мультипликаторам P/E (3,34x), EV/EBITDA (3,87x) и долговой нагрузке NetDebt/EBITDA (2,1x) компания недооценена к аналогам, но это нивелируется высоким долгом и регулированием бизнеса со стороны государства, - пишет эксперт. - На наш взгляд, дальнейшие движения котировок бумаг "Транснефти" в 2025 году будут определяться новостями относительно дивидендов. В случае выплат на уровне прогноза в 200 рублей привилегированные акции "Транснефти" в текущем году могут подорожать до 1500-1700 рублей, а в случае отказа от распределения прибыли они могут обвалиться до 900-1000 рублей".

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