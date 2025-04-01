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01 апреля 2025 года 12:12
Акции МДМГ в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Чистая прибыль эмитента за 2024 год оказалась лучше наших ожиданий на величину восстановленного убытка от обесценения основных средств в размере 350 млн рублей. Мы положительно оцениваем вышедшие результаты группы и отмечаем, что компания смогла сохранить рентабельность операционной деятельности на уровне предыдущего года в условиях высокоинфляционной макроэкономической среды и активного расширения бизнеса, - пишут эксперты в обзоре. - Отсутствие долга и наличие существенной денежной позиции на балансе делают компанию бенефициаром текущих высоких процентных ставок". Также аналитики сервиса отмечают, что общий дивиденд по бумагам "Мать и дитя" за 2024 год может составить 205 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 19,9%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ/МАТЬ/ДИТЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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01 апреля 2025 года 14:06
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.01 апреля 2025 года 10:15
Москва. 1 апреля. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо повышается на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.01 апреля 2025 года 10:12
Вероятны попытки технического отскока широким "фронтом" в 3100-3150 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Рынок пока не готов отвесно падать, что подтверждается... читать дальше
.01 апреля 2025 года 09:59
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
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