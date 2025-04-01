Акции МДМГ в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Чистая прибыль эмитента за 2024 год оказалась лучше наших ожиданий на величину восстановленного убытка от обесценения основных средств в размере 350 млн рублей. Мы положительно оцениваем вышедшие результаты группы и отмечаем, что компания смогла сохранить рентабельность операционной деятельности на уровне предыдущего года в условиях высокоинфляционной макроэкономической среды и активного расширения бизнеса, - пишут эксперты в обзоре. - Отсутствие долга и наличие существенной денежной позиции на балансе делают компанию бенефициаром текущих высоких процентных ставок".

Также аналитики сервиса отмечают, что общий дивиденд по бумагам "Мать и дитя" за 2024 год может составить 205 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 19,9%.

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