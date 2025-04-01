Рубль утром слабо подрастает в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 1 апреля. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо повышается на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6745 руб. (-0,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,94 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,29%, до $71,69 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.