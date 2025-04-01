"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Софтлайна", сохраняя целевую цену на уровне 180 руб. за штуку с потенциалом роста на 64%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Софтлайн" раскрыл 31 марта аудированную отчетность за 2024 год по МСФО, компания ушла в отрицательный свободный денежный поток из-за ряда дорогостоящих приобретений, отмечает аналитик Дмитрий Булгаков.

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции компании, несмотря на вызовы, - пишет эксперт. - Положительная динамика в результатах присутствует - EBITDA увеличилась относительно 2023 года. Однако для достижения цели по EBITDA в размере 9 млрд руб. (нижняя граница прогноза) "Софтлайну" в 2025 году придется со скорректированного уровня в 5,2 млрд руб. показать рост на 74%. Это будет вызовом для менеджмента".

"Софтлайн" не меняет планы по выплате своего первого дивиденда в объеме 1 млрд руб. и прогнозы роста EBITDA в 2025 году до 9-10,5 млрд руб., подчеркивает Булгаков.

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