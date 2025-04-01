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01 апреля 2025 года 10:57
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Софтлайна", сохраняя целевую цену на уровне 180 руб. за штуку с потенциалом роста на 64%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Софтлайн" раскрыл 31 марта аудированную отчетность за 2024 год по МСФО, компания ушла в отрицательный свободный денежный поток из-за ряда дорогостоящих приобретений, отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции компании, несмотря на вызовы, - пишет эксперт. - Положительная динамика в результатах присутствует - EBITDA увеличилась относительно 2023 года. Однако для достижения цели по EBITDA в размере 9 млрд руб. (нижняя граница прогноза) "Софтлайну" в 2025 году придется со скорректированного уровня в 5,2 млрд руб. показать рост на 74%. Это будет вызовом для менеджмента". "Софтлайн" не меняет планы по выплате своего первого дивиденда в объеме 1 млрд руб. и прогнозы роста EBITDA в 2025 году до 9-10,5 млрд руб., подчеркивает Булгаков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОФТЛАЙН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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