Торговый ориентир для пары рубль/юань до конца недели составляет 11,4-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань и 87-91 руб. за доллар до конца текущей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Приостановка активного укрепления рубля объясняется завершением налогового периода, традиционно оказывающего поддержку российской валюте, - пишет эксперт в комментарии. - Внешнеполитическая ситуация выглядит менее благоприятной, чем в середине месяца, что также стимулирует продажу рублей. С апреля ОПЕК+ начнет увеличение добычи нефти, что будет способствовать снижению цен на нее, и это также негативно для российской валюты".

В свою очередь, Банк России по-прежнему не исключает повышения ключевой ставки, подчеркивает аналитик. В ближайшие дни будет опубликовано резюме его заседания 21 марта, в котором может содержаться больше конкретики в отношении планов регулятора, тем более что инфляция остается высокой.

"Минфин РФ на этой неделе раскроет планы насчет объема покупки валюты в апреле, - напоминает Мильчакова. - Если этот объем будет выше мартовского, рубль получит еще один драйвер для ослабления. Урегулирование конфликта на Украине затягивается, что неблагоприятно для российской валюты, но любые положительные для РФ новости внешней политики способны оказать ее курсу поддержку. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 84-87, 90-93 и 11,4-11,9 соответственно".

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