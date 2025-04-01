Умеренный потенциал для снижения на рынке ОФЗ пока сохраняется - ПСБ

Умеренный потенциал для снижения на рынке рублевых гособлигаций пока сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Снижение котировок ОФЗ в понедельник продолжилось - индекс RGBI потерял 0,71 пункта, достигнув отметки 108,83 пункта, констатирует эксперт. "В результате индекс вплотную подходит к обозначенной нами ближайшей цели коррекции на уровне 107-108 пунктов", - отмечает он.

"Текущее негативное движение рынка мы расцениваем в качестве именно технической коррекции перегретого ранее рынка; ожидания снижения геополитических рисков и ослабления монетарной политики ЦБ в 2025 году по-прежнему сохраняются, - пишет Грицкевич в обзоре. - Отметим, что рынок ОФЗ подошел к мартовскому заседанию ЦБ РФ с завышенными ожиданиями быстрой геополитической разрядки и смягчения риторики регулятора относительно ключевой ставки (мы сохраняем наши ожидания по началу цикла смягчения денежно-кредитной политики в середине текущего года)".

По мнению аналитика ПСБ, в ближайшие одну-две недели недели стоит ожидать преобладания негативных настроений на долговом рынке, после чего, скорее всего, возобновится фокус на предстоящем заседании Банка России (25 апреля).

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