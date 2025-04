Brent торгуется выше $74,9/барр.

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов понедельника. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть продолжают повышаться во вторник утром.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, но завершили квартал в минусе.

Настроения рынка омрачены опасениями в отношении экономических последствий введения Вашингтоном новых импортных тарифов. В выходные президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран.

Участники рынков беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.

Аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS) повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, объяснив это, в частности, заявлениями Белого дома, "указывающими на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику".

Кроме того, аналитики банка второй раз за месяц понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500. Теперь они полагают, что значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как прогнозировалось ранее. Через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня, ожидают в Goldman.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что ФРС может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин.

"У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли в интервью Reuters.

В пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда, который поможет инвесторам скорректировать свои ожидания в отношении процентных ставок ФРС.

Среди компаний "великолепной семерки" (Magnificent Seven) капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. уменьшилась в понедельник на 1,7%. Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%. Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) повысилась на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%.

Котировки акций CoreWeave Inc. снизились на 7,3%. Бумаги оператора центров обработки данных начали торговаться на бирже Nasdaq в пятницу. В ходе IPO было продано 37,5 млн акций по цене $40 за штуку, а капитализация компании была оценена в $23 млрд. Изначально обсуждался листинг на сумму до $4 млрд при общей оценке стоимости выше $35 млрд.

Сталелитейная United States Steel Corp. потеряла 1,7% рыночной стоимости. Аналитики BMO Research понизили рекомендацию для акций компании до "держать" с "покупать", оставив прогнозную цену на уровне $45.

Цена бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. опустилась на 0,5%. AMD сообщила о завершении сделки по покупке американской ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд.

Акции занимающейся обслуживанием ипотеки Mr. Cooper подскочили в цене на 14,5%, а стоимость бумаг Rocket Companies Inc., оператора платформы ипотечного кредитования и риелторского сервиса, упала на 7,4% после сообщений о том, что Rocket покупает Mr. Cooper Group за $9,4 млрд.

Капитализация оператора платформы для финансовых консультантов LPL Financial Holdings сократилась на 2,9%. Компания сообщила, что покупает конкурирующую Commonwealth Financial Network за $2,7 млрд.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average (DJIA) вошли акции Walmart Inc. (SPB: WMT) (+3,1%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+2,8%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,3%), Visa Inc. (SPB: V) (+2,2%), International Business Machines (SPB: IBM) (+1,9%), Coca-Cola Co. (SPB: KO) (+1,8%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (+1,7%).

Котировки акций медиа-компании Newsmax Inc. выросли более чем в 8 раз по итогам первого дня торгов ее бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Капитализация фармкомпании Corcept Therapeutics (SPB: CORT) увеличилась более чем вдвое после того, как компания сообщила о позитивных результатах третьей фазы испытаний препарата для лечения рака яичников.

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 417,86 пункта (1%) и составил 42001,76 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 30,91 пункта (0,55%) - до 5611,85 пункта. Nasdaq Composite снизился на 23,7 пункта (0,14%), до 17299,29 пункта.

За квартал Nasdaq опустился на 10,4%, S&P - на 4,6%, DJIA - на 1,3%. Nasdaq показал самое значительное квартальное падение со второго квартала 2022 года, а S&P - с третьего квартала 2022 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник демонстрируют позитивную динамику, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в марте увеличился до 51,2 пункта (максимальный уровень с ноября) по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,1 пункта, по данным Trading Economics.

В число лидеров роста среди компонентов Hang Seng входят акции фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177), подорожавшие на 12,4% и 2,7% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,7%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,9% и 2,1% соответственно.

Между тем котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) снизились на 3,9%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,3%, Bank of China - на 1,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось на 0,1%.

Подъем показывают акции потребительских компаний, включая Nintendo (0,9%), Sony Group (0,3%) и Fast Retailing (0,8%), а также автопроизводителя Toyota Motor (0,4%).

Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,4% по сравнению с 2,5% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на январской отметке.

Между тем индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом экспертов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК увеличился на 1,9%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 2,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,8% и 1,4% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1% по итогам заседания во вторник. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

Инфляция в стране существенно замедлилась по сравнению с пиком 2022 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, и последние данные говорят о ее продолжающемся ослаблении. Тем не менее, ЦБ необходимо быть уверенным в том, что этот прогресс продолжится, говорится в заявлении RBA по итогам заседания.

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $74,92 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,01 (2,8%), до $74,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,14 (0,2%), до $71,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $2,12 (3%), до $71,48 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Нефтяной рынок стал более серьезно рассматривать возможность перебоев в поставках из РФ, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Учитывая то, насколько успешно российская нефть обходила санкции до сих пор, мы считаем возможные перебои в ее экспорте риском для нашего базового сценария, предполагающего среднюю цену Brent в $70 за баррель в этом году".

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

"Если США действительно осуществят угрозы против Ирана, значительная часть спада, отмеченного на рынке с начала этого года, будет нивелирована", - говорит аналитик IG Крис Бошам.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.