Акции МДМГ справедливо оценены рынком в текущий момент - "Мои Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") справедливо оценены рынком в текущий момент, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Компания в 2025 году будет замедлять темпы роста из-за эффекта высокой базы, в то время как развитие новых госпиталей находится в начальной фазе. Мы полагаем, что на сейчас акции эмитента оценены справедливо, учитывая мультипликаторы 6x EV/EBITDA, 8x P/E и годовую дивдоходность в 10%", - пишут эксперты.

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