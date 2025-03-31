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31 марта 2025 года 19:17

Рубль в понедельник слегка повысился в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 31 марта. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль после негативного старта все же сумел слегка повыситься на фоне активно дорожающей нефти, в предыдущие дни поддержку его котировкам оказывала подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта.

Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на пятницу, 28 марта, компании перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,681 руб., что всего на 0,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 апреля на 1,815 рубля, до 85,4963 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,7723 рубля, до 92,4276 руб./EUR1.

"В течение прошлой недели поддержку национальной валюте оказывал налоговый период, в рамках которого экспортеры наращивали продажу валютной выручки. Однако к закрытию пятничных торгов давление на рубль усилилось, что привело к отрицательной недельной динамике. Рост курсов иностранных валют был связан с новыми геополитическими сигналами относительно санкций ЕС. Китайский юань подорожал на 1,91% - до 11,69 руб. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 1,5% - до 87,32 руб., евро - на 1,3%, до 93,97 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль в понедельник открылся к юаню с "гэпом" вниз, реагируя на ухудшение новостного фона, связанного с геополитикой. Пара "юань-рубль" установила двухнедельную вершину вблизи 11,85 руб., но затем стала быстро сдавать позиции и несет небольшие потери, консолидируясь около дневных минимумов. Негативом для рубля могло выступить прозвучавшее в воскресенье заявление президента США о том, что он может ввести более жесткие ограничения на российскую нефть, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта. Правда, Трамп тут же смягчил это заявление по отношению к России, в том числе сообщив, что намерен в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Вероятно, поэтому курс рубля удержался от устойчивого снижения. Окончание налогового периода, которое еще в пятницу вызвало ослабление рубля, предполагает продолжение этой тенденции. Вероятно, поддержку российской валюте оказывает по-прежнему высокий спрос на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов, которых пока не смущает возросшая геополитическая неопределенность. В том числе в рамках стратегии кэрри-трейд они заводят на рынок РФ иностранную валюту и конвертируют ее в рубли, на которые покупают наши облигации и акции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть ускорили рост, трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую и иранскую нефть, а также нанести ракетные удары по Ирану.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $74,66 за баррель, что на 2,61% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,98%, до $71,43 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из РФ", - сказал он. Трамп уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Президент также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. Он также отметил, что готов ввести вторичные пошлины на товары из этой страны.

Участники нефтяного рынка реагируют на заявления Трампа относительно вторичных пошлин, хотя президент и просигнализировал, что пока не собирается принимать таких мер, сказал аналитик UBS Джованни Стауново. При этом он отметил нарастающий риск увеличения предложения на рынке в будущем.

Вместе с тем ожидания увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ оказывают давление на нефтяные котировки.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 марта упала на 41 базисный пункт - до 21,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 21,53% годовых. Срочные версии RUONIA на срок три и шесть месяцев повысились на 1 базисный пункт и составили 21,49% и 21,62% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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