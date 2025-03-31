Прогнозная цена "префов" Транснефти на горизонте года - 1484 руб. ПСБ

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1484 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания отчиталась за 2024 год по МСФО. Чистая прибыль оказалась лучше ожиданий, констатируют эксперты.

"По нашим оценкам, дивиденд может составить порядка 200 руб./акцию против ожидавшихся 170 руб./акцию, доходность - 16,4%", - отмечают они в комментарии банка.

"Транснефть" обладает стабильным бизнесом и низкой долговой нагрузкой, очевидно, выиграет за счет восстановления добычи ОПЕК+ с апреля, плюс тарифы компании с 2025 года проиндексированы на 9,9%, что выше ожидаемой инфляции", - говорится в материале экспертов ПСБ.

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