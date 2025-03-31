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31 марта 2025 года 15:30

Рубль днем отыграл утренние потери и повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 31 марта. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль повышается на фоне активно дорожающей нефти, в предыдущие дни поддержку его котировкам оказывала подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта.

Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на пятницу, 28 марта, компании перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,633 руб., что на 5,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 25 копеек, до 86,76 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 35 копеек, до 93,27 руб./EUR1.

Вероятно смещение курса пары "юань-рубль" в диапазон 11,5-12 руб./юань в апреле, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"Новостной фон, как минимум, приостановил формирование оптимистичных ожиданий на рынке, что ограничивает спрос на рублевые активы, - отмечает эксперт в комментарии. - В таких условиях, после исчерпания фундаментальных факторов, формировавших небольшой навес предложения иностранной валюты на минувшей неделе, есть риск, что стоимость рубля сместится к несколько более слабым уровням".

Давление на рубль в ближайшее время, по мнению Попова, также будет оказывать постепенное усиление активности импортеров. "Тем не менее внутренний валютный рынок в целом выглядит сбалансированным, и в этой связи более вероятно постепенное изменение курсовых котировок, - считает аналитик. - В апреле мы ждем смещения курса в район 11,5-12 руб./юань и 85-90 руб./$1. Сегодня курс рубля, вероятно, будет еще делать попытки закрепиться в нижней границе указанного диапазона".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 83-86 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 90-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на стороне рубля в ближайшие дни - перспективы осторожного оптимизма в геополитическом поле. В случае роста спроса на импорт национальная валюта может оказаться под давлением, предупреждает Тимошенко.

"Также не на стороне рубля все еще сохраняющееся снижение экспорта, - добавляет он. - Однако в пользу российского рубля на текущий момент - пониженный спрос на иностранную валюту, которым традиционно отличается этот сезон года. В фокусе внимания на энергетическом рынке - планы на апрельский старт наращивания нефтедобычи ОПЕК+. А также аналитика Минэнерго США, которая говорит о недельном снижении коммерческих запасов нефти в США вместо ожидаемого согласно прогнозам роста".

Цены на нефть перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии. Трейдеры оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую нефть.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,17 за баррель, что на 0,73% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $69,63 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье президент Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал он. Трамп уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне.

Президент также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива повысила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

Давление на нефтяные котировки также оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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