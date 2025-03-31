SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Полюса

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Полюс", прогнозная стоимость бумаги составляет 2340 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент завершил дробление акций в соотношении 1:10. Теперь бумаги стали еще доступнее для частных инвесторов, и тем самым выросла их ликвидность", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков SberCIB, текущая цена "Полюса" не полностью учитывает перспективы роста добычи компании. Высокая стоимость золота позволяет ей развиваться и выплачивать дивиденды. Так, за четвертый квартал компания распределит 73 руб./акцию с доходностью 4%. А в ближайшие годы, до запуска "Сухого Лога", в инвестбанке ждут доходность в районе 7-8% в год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.