"Т-Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций "Мать и дитя"

"Т-Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку на фоне умеренно позитивной оценки результатов эмитента за 2024 год, сообщается в обзоре аналитиков брокера.

Совет директоров МДМГ рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 22 рублей/акцию. Текущая выплата обеспечит дивдоходность около 2% по текущим ценам, отмечают эксперты.

Аналитики брокера ожидают, что рост чистой прибыли компании в 2025 году существенно замедлится из-за давления заработных плат на маржинальность, а также снижения процентных доходов после выплаты накопленных дивидендов.

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