Акции Транснефти - фавориты сектора при текущем укреплении рубля и низких ценах на нефть - SberCIB

Акции "Транснефти" являются фаворитами сектора при текущем укреплении рубля и низких ценах на нефть, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

Компания отчиталась за второе полугодие 2024 года. "Несмотря на переоценку отложенных налоговых активов и обязательств, чистая прибыль оказалась достаточно большой - 288 млрд рублей, что выше ожиданий аналитиков (240 млрд рублей), - отмечают эксперты. - Компания платит дивиденд из скорректированной чистой прибыли. По нашим оценкам, она составила 300 млрд рублей. Это значит, что распределить могут 170-190 рублей на акцию с доходностью 14-16%. При этом корректировки могут сильно повлиять на размер дивиденда".

Аналитики инвестбанка считают, что в этом году акции "Транснефти" самые интересные в секторе при текущем укреплении рубля и низких ценах на нефть. Они сохраняют оценку "покупать" и целевую цену на уровне 1520 руб. за бумагу.

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