Справедливая доходность нового выпуска бондов Сэтл Групп составляет около 26,0-26,5% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций "Сэтл Групп" серии 002Р-04 находится на уровне 26,0-26,5% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"Сэтл Групп" на 2 апреля планирует сбор заявок на облигации серии 002Р-04 объемом не менее 3 млрд руб., отмечает эксперт. Срок обращения - 5 лет, оферта через 1,5 года, купонный период - 30 дней. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации - 1000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Способ размещения - открытая подписка. Ориентир по ставке купона - не выше 24,50% годовых (доходность - не более 27,45% годовых). Начало размещения предварительно назначено на 7 апреля.

"Доходность по более коротким выпускам компании при дюрации чуть менее года - в диапазоне 26,0-27,1% годовых, - указывает Афонин. - Спред к ОФЗ по этим бумагам за последний месяц составляет 800-900 б. п. Ориентир по новому выпуску предполагает премию более 1000 б. п. Весьма вероятно, что она снизится в ходе сбора заявок и доходность опустится до справедливого, по нашему мнению, уровня, а именно 26,0-26,5% годовых".

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