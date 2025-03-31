Рынок акций РФ днем замедлил снижение и пытается закрепиться у 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник делает попытки стабилизации после отката из-за охлаждения геополитического оптимизма и угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи закрепляется в районе 3000 пунктов после утреннего провала к 2920 пунктам (минимум с начала февраля); локомотивом снижения остаются бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%, до 144,62 рубля).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3000,05 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1129,38 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 марта, составляет 83,6813 руб. (-15,34 копейки).

Подешевели также акции "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что не хотел бы, чтобы ситуация вынудила его ввести вторичные пошлины в отношении России. "Я точно не хотел бы облагать Россию вторичными пошлинами", - сказал он журналистам президентского пула. По его словам, "это было бы нехорошо" для России.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал президент.

Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами. "Если он так поступит, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", - сказал Трамп журналистам, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам".

По словам Трампа, Зеленский также стремится к принятию Украины в НАТО, "но она никогда не станет членом НАТО, и он это понимает".

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с утра рынок акций РФ отыграл негативные новости выходных, индекс МосБиржи опускался ниже уровня 3000 пунктов.

"Ситуация с украинским кризисом сейчас ключевая, и инвесторы очень эмоционально реагируют на заявления, исходящие от всех сторон конфликта. Тем не менее, если мирное урегулирование конфликта произойдет в этом году, это приведет Индекс МосБиржи на новые вершины, а пока на первый план вышел негатив, и инвесторы краткосрочно будут отыгрывать его", - полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, эйфория от геополитических слухов прошла, теперь инвесторы ждут фактов по урегулированию украинского конфликта, с которыми пока тяжело. Общие настроения также были подпорчены реакций рынков за океаном на новации США в тарифной политике. Пик укрепления рубля пройден, теперь есть большая вероятность плавного его ослабления после окончания налогового периода, полагает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" считают, что потенциальная стабилизация в сегменте суверенного долга (ОФЗ) будет способствовать завершению коррекции на рынке акций и возобновлению повышательной динамики фондовых индексов. От пиковых значений I квартала индексы МосБиржи и РТС снизились более чем на 10%, что соответствует формальному началу коррекции на фондовом рынке. Тем не менее, говорить о дальнейшем рыночном спаде не приходится, с начала года оба индекса по-прежнему демонстрируют положительную динамику, и прошедшая коррекция может быть благоприятным фактором для продолжения роста индексов в среднесрочной перспективе.

В краткосрочной же перспективе индекс МосБиржи может проверить на прочность поддержку в области 2950 пунктов, где пролегает линия 200-дневной скользящей средней, полагают эксперты "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в РФ продолжают испытывать недостаток "бычьих" драйверов.

Цены на нефть стабилизируются после снижения в пятницу, однако настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативные. Котировки золота в преддверии введения на этой неделе масштабных торговых пошлин США продолжают обновление исторических максимумов (цена драгметалла поднялась в район $3150 за унцию), отметила аналитик.

В понедельник рынок акций сделал еще один заход вниз на фоне ужесточения тона президента США Трампа в отношении РФ и, в частности, угроз по возможному введению вторичных пошлин против российской нефти в случае отсутствия скорого прогресса в мирных переговорах.

"Инвесторы в РФ остаются в условиях отсутствия веских "бычьих" драйверов, что может способствовать продолжению снижения по ходу недели, хотя индекс Мосбиржи уже подходил к первой цели среднесрочной коррекции (2900 пунктов) от годовых максимумов, что может ограничивать продажи. За рубежом тем временем продолжают опасаться скорого введения торговых пошлин, прогресса в ослаблении которых на выходных достигнуто не было", - констатирует Кожухова.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций в ожидании введения США импортных пошлин (японский Nikkei 225 упал на 4,1%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снижаются на 0,8-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7-1,3%).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2%. В январе показатель подскочил на 4,4%, согласно пересмотренным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за год. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, ухудшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта.

Розничные продажи в Германии в феврале увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены пытаются стабилизироваться после снижения на ожиданиях увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасениях в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $74,0 за баррель (+0,5% и -0,5% в пятницу), майская цена WTI - $69,49 за баррель (+0,2% и -0,8% в пятницу).

Срок обращения майских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты стоят $72,88 за баррель (+0,01%).

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сообщил Трамп NBC News. Он добавил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина в отсутствии соглашения лежит на России. По его словам, "пошлины на нефть и нефтепродукты, продаваемые в США, будут в размере 25%".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,4%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-4,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%).

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ (MOEX: MDMG), управляет сетью клиник "Мать и дитя") (-2,8%, до 1029,9 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами суммарные выплаты могут составить 1,7 млрд рублей, или более 60% консолидированной чистой прибыли группы за 2024 год по МСФО. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 мая 2025 года. Годовое собрание акционеров назначено на 6 мая.

МДМГ в 2024 году нарастило показатель EBITDA на 15,9% - до 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат по показателю EBITDA оказался выше консенсус-прогноза, по которому он ожидался в размере 10,6 млрд рублей.

Чистая прибыль МДМГ по итогам 2024 года выросла на 30,1% - до 10,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета дохода от восстановления ранее признанного обесценения в отношении госпиталя в Уфе в размере 350 млн рублей) увеличилась на 25,6% - до 9,8 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,4% и -4,8% "префы") в 2024 году получило чистый убыток по МСФО в размере 3,274 млрд рублей, что в 4,7 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,7% - до 56,658 млрд рублей.

Выросли акции "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (+2,7%, до 206,44 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга в 2024 году по МСФО выросла на 33,3% в годовом выражении, до 14,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался немного ниже консенсус-прогноза, по которому выручка компании ожидалась в размере 14,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "ВУШ Холдинга" по итогам 2024 года составила 1,99 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Чистый долг на 31 декабря 2024 года составил 10,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 66,6 млрд рублей (из них 10,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,62 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 8,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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