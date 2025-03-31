Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций МДМГ на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

Финансовые результаты "МД Медикал Груп" за 2П24 эксперт оценивает как сильные: выручка увеличилась на 17% г/г до 17,4 млрд руб., EBITDA - на 10% г/г, чистая прибыль - на 19% г/г. По итогам года прибавка в соответствующих показателях составила 20%, 16% и 30%. Рентабельность по чистой прибыли подросла с 28,3% в 2023 году до 30,7% в 2024 году. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 4К24 в размере 22 руб. на акцию.

Показатель EBITDA за 2П24 совпал с ожиданиями аналитиков инвестбанка, рентабельность по EBITDA остается на высоком уровне 32,4%. "Чистая прибыль за 2П24 превысила наш прогноз на 21%: на фоне высокой ключевой ставки компания получила больше финансовых доходов, чем мы прогнозировали, - указывает Лукина. - Как следствие, рекомендация по дивидендам, предполагающая доходность в 2%, тоже оказалась выше наших расчетов (17 руб. на акцию). Наш рейтинг по бумаге - "держать".

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