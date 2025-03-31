"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив акций "ФСК-Россети" с целевой ценой 0,070 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 9% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ФСК-Россети" опубликовала смешанные результаты за 2024 год: скорректированная чистая прибыль увеличилась на 14% г/г до 219 млрд руб., EBITDA - на 10% до 506 млрд руб. Однако инвестиции также выросли - до 554 млрд руб. (+18% г/г). На уровне холдинга свободный денежный поток отрицательный.

"Благодаря росту тарифов и объему передачи компания показала рост выручки, EBITDA и скорректированной чистая прибыль (при этом из-за неденежных факторов зафиксирован убыток), - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Однако инвестиции также выросли - компания продолжает много инвестировать, поэтому мы сохраняем наш "негативный" взгляд на холдинг".

Компания еще в 2022 году отказалась от дивидендов и направляет всю прибыль на инвестиции, поэтому инвесторам в какой-то степени не релевантен размер прибыли, подчеркивает эксперт.

"Компания торгуется с мультипликатором P/E 2024 ниже 1х, что кажется дешево даже по российским меркам. Однако с учетом отсутствия дивидендов рынок может проигнорировать эти результаты", - отмечает Булгаков.

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