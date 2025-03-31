"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку "префов" Транснефти

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за 2024 год по МСФО.

Выручка выросла, однако ее динамика оказалось ниже индексации тарифов на транспортировку. Связанно это, отмечают эксперты, со снижением объемов транспортировки из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Снижение цен на сырье также оказало негативное влияние на доходах от его перепродажи.

Отрицательная динамика EBITDA вызвана опережающим ростом расходов. В том числе, указывают аналитики брокера, прямо повлияло увеличение затрат на оплату труда.

На чистой прибыли сказалось увеличение налога до 40% с 2025 года. Оно повлекло за собой в том числе разовую переоценку отложенных налоговых обязательств.

Тем не менее у "Транснефти" чистая денежная позиция, что позволяет зарабатывать в период высоких ставок. Так, финансовые доходы увеличились на 50% г/г при практически неизменных финансовых расходах, констатируют эксперты "Т-Инвестиций".

"Эмитент платит дивиденды из скорректированной чистой прибыли по МСФО. По нашим оценкам, выплата по итогам 2024 года может составить 174 рубля на акцию. Дивдоходность по текущим ценам - 14,4%, - указывают аналитики в материале брокера. - Компания отчиталась лучше, чем мы ожидали, тем не менее сохраняем нейтральный взгляд на ее акции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.