"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 1800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 49%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Финансовые результаты компании за 2024 год по МСФО продемонстрировали рост выручки 7% и небольшое снижение рентабельности, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Чистая прибыль сократилась на 5% до 288 млрд руб. - на 9% выше нашей оценки и консенсуса. Отмечаем позитивную динамику финансовых доходов. Показатель вырос на 50% до 129 млрд руб., при этом финансовые расходы сохранились на уровне, близком к значению 2023 года. Это говорит о том, что компания уверенно проходит период высоких ставок. Рост ставок позитивен для финансового результата компании".

На взгляд экспертов, "Транснефть" подтвердила устойчивое финансовое положение и высокую рентабельность бизнеса. Это будет важным подспорьем для выплаты дивидендов по итогам 2024 года, которые, по расчетам аналитиков, могут составить до 200 руб. на акцию, если компания сохранит дивидендную политику и распределит 50% скорректированной чистой прибыли.

"Публикуемая отчетность не содержит всей необходимой информации для точного расчета дивидендной базы, - уточняют Бахтин и Мударисов. - Рост ставки налога на прибыль с 2025 года снизит потенциальные дивиденды в последующие годы, но потенциальная выплата 200 руб./акц. (дивдоходность около 17%) может стать одной из самых высоких на российском рынке. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании и целевую цену 1800 руб. за акцию".

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