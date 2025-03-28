Рынок акций РФ на неделе снизился из-за сомнений в быстром решении украинского кризиса

Рынок акций РФ в конце марта снизился из-за сомнений инвесторов в быстром мирном урегулировании украинского конфликта, а также на фоне ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи на неделе пробил рубеж 3100 пунктов и упал в район 3025 пунктов, обновив минимум с 11 февраля.

В период с 24 по 28 марта индекс МосБиржи упал на 5,2% и составил 3025,65 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 1139,02 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос на 1,9%, до $73,51 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,96 рубля, до 83,6813 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения при низкой активности покупателей в ожидании итогов новых российско-американских переговоров в Саудовской Аравии; внешние рынки в начале недели подавали позитивные сигналы, подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,2%) на фоне жестких сигналов от ЦБ РФ по монетарной политике; во "втором эшелоне" выросли бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+9,1%) и "Новороссийского морского торгового порта" (+3,1%) в свете обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-0,6%) по МСФО в 2024 году составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании. Совет директоров "Аэрофлота" (-0,5%) планирует на заседании 1 апреля обсудить подход к распределению чистой прибыли группы за 2024 год "в отношении выплаты дивидендов", говорится в раскрытии компании. Среди других вопросов повестки - стратегия развития группы до 2030 года и видение до 2035 года.

Прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. Он отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. По мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее, добавил он.

Нефть выросла на новостях о тарифных исключениях. Президент США Трамп в понедельник сообщил в соцсети Truth Social., что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

Во вторник рынок акций РФ большую часть дня снижался в отсутствие конкретики по итогам завершившихся российско-американских консультаций в Эр-Рияде, однако вечером отыграл большую часть потерь на новостях из США о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины; негативным фактором стал новый сигнал от ЦБ РФ о длительной жесткой монетарной политике. Индекс МосБиржи завершил дневную сессию выше 3160 пунктов, но закрыл в "минусе" пятые торги подряд; в лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-2,9%), при этом подскочили в цене бумаги производителей удобрений на новостях о договоренностях РФ-США.

Белый Дом сообщил во вторник, что американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде согласились продолжать работу над реализацией договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины, а также договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.

Также США сообщили, что Вашингтон поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, обещает способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для РФ, поможет расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Кроме того, Белый Дом сообщил, что Киев на переговорах с США согласился работать над безопасным судоходством в Черном море и над прекращением обстрелов энергетических объектов в РФ и на Украине.

Кремль вечером во вторник заявил, что договоренности РФ и США о доступе экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировой рынок вступят в силу после снятия санкций с РСХБ и других вовлеченных банков, их подключения к SWIFT, также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование, работу страховщиков, обслуживание судов.

Тем временем, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил во вторник в Госдуме, что прежде чем смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), надо добиться снижения инфляционных ожиданий, на это требуется время. "Именно инфляционные ожидания задают инерцию роста цен, и прежде чем смягчать денежно-кредитную политику, необходимо добиться снижения инфляционных ожиданий, но на это требуется время, особенно когда мы имели 4 года высокой инфляции", - сказал он.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (-0,2%, до 7256 рублей) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на акцию с закрытием реестра 3 июня, сообщила компания. С учетом ранее выплаченных по итогам 9 месяцев 514 руб./АО, суммарный дивиденд за 2024 год составит 1055 руб./АО.

Нефть пыталась расти на тарифных мерах США, но к вечеру вернулась на прежние $73 за баррель на фоне известий, что ОПЕК+ планирует продолжить наращивание нефтедобычи также и в мае.

Акционеры "О'Кей" (+0,2%) на собрании 25 марта одобрили решение о редомициляции компании из Люксембурга в Россию. Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО "О'кей Груп". Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1.

В среду рынок акций РФ просел из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов после тестирования утром рубежа 3200 пунктов; во "втором эшелоне" упали бумаги Группы "Русагро" (-19,5%) на фоне известий об обысках в компании по делу о хищениях, раллировали бумаги "НКХП" (+20%).

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".

В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Тем временем, Украина продолжила наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на публичные заявления, заявили в министерстве обороны РФ.

Нефть выросла на фоне сокращения ее запасов в США: по данными Минэнерго, резервы нефти на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Акции "Группы Русагро" упали почти на 20% при рекордном обороте в 18,127 млрд рублей. Правоохранительные органы провели следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях". Обыски в офисах ГК "Русагро", инициированные правоохранительными органами, не связаны с текущей деятельностью компании, говорится в сообщении группы.

В четверг рынок акций РФ ускорил снижение на распродажах из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 3080 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности, показав снижение седьмые торги подряд. Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-5,8%), "ММК" (-4,9%), МКБ (-4,8%), "Мечела" (-4,6%); во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (-8,7%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%, до 1890 рублей) на первых торгах после прошедшего сплита бумаг с коэффициентом 1:10.

Москва получила от Вашингтона реакцию общего плана в ответ на свои условия для возобновления Черноморской инициативы, конкретных договоренностей пока нет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также он отметил, что говорить о возможности перезапуска диалога по стратегической стабильности с США пока преждевременно.

Минобороны РФ в четверг сообщило, что Украина в течение суток вновь атаковала российские энергетические объекты, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон днем ранее заявил, что Париж направит Украине военную помощь, которую оценивают в 2 млрд евро.

Опубликованные в среду вечером данные Росстата о росте потребительских цен в России вновь показали их ускорение, что предполагает сохранение жесткой монетарной политики ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%. Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Ранее на неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам в Госдуме, что инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, но об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март.

Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Вадима Мошковича по делу о хищениях, также суд отправил под арест бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, задержанного по делу Мошковича. Оба фигуранта заключены под стражу до 25 мая 2025 года.

Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться. Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшей признана компания с Кипра.

Также в снижении лидировали в четверг бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-14,5%). Совет директоров ПАО "Новабев Групп" (-2,5%, до 556 рублей) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 25 руб. на акцию (за первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию).

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение в отсутствие позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent просел к $73,5 за баррель). Индекс МосБиржи падал днем в район 3000 пунктов, а завершил основные торги в районе 3025 пунктов, при этом локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,8%). Во "втором эшелоне" продолжилось снижение бумаг "Русагро" (-8,5%).

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине, но больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу Песков заявил, что российские военные по-прежнему продолжают выполнять приказ президента РФ не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, хотя ежедневно отбивают аналогичные атаки Киева. При этом представитель Кремля заметил, что "российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать".

В период с 24 по 28 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги группы "Русагро" (-33%), ПАО "Группа Позитив" (-13%), ГК "Самолет" (-12%); лучше рынка выглядели акции МКПАО "Лента" (+1%) и "Татнефти" (+0,2%).

Рынок акций РФ в начале апреля будет оценивать поступающие геополитические новости и свежую статистику Росстата по инфляции, при прогрессе в переговорном процессе США-РФ инвесторы могут вернуться к покупкам подешевевших бумаг. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале апреля может составить 2900-3200 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".