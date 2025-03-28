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Главная / Мнения аналитиков / Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"
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28 марта 2025 года 16:05
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "К концу недели курс доллара вышел к уровням около 84 руб., юаня - около 11,45 руб., - констатирует эксперт. - Позиции рубля оставались сильными в условиях отсутствия значимых изменений в геополитических условиях. Поддержку национальной валюте также продолжает оказывать высокая ключевая ставка. При этом по-прежнему происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам". Недельная инфляция выросла до 6,2% после 3% на предыдущей неделе (с коррекцией на сезонность в пересчете на год), но остается ниже уровней предыдущих месяцев, подчеркивает Ващелюк. "Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 года, - прогнозирует аналитик. - На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82-86 руб./$1, юаня - в коридоре 11,2-11,8 руб./юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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