Рубль днем немного опускается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 28 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль немного понижается перед выходными днями. Участники рынка отыгрывают отсутствие позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов, поддержку рублю оказывает остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность под налоговые выплаты марта.

Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на 28 марта, компании перечисляют в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4505 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 24 копейки, до 85,09 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 5 копеек, до 91,18 руб./EUR1.

Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2-м полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2-й квартал 2025 года.

"В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США примерно на 25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении РФ, - пишут эксперты. - По всей видимости, спрос импортеров на иностранную валюту теперь в большей мере удовлетворяется во внешнем контуре, в то время как экспортеры по-прежнему продают много зарубежных денег во внутреннем: в декабре чистые продажи составляли в эквиваленте $13,0 млрд, в январе - $10,0 млрд, в феврале - $12,4 млрд".

Банк России фиксирует, что даже первых признаков деэскалации оказалось достаточно, чтобы нерезиденты начали покупать (пусть и в небольших объемах) российские ценные бумаги и валюту, обращают внимание аналитики.

Случившееся усиление рубля представляется стратегам инвестбанка следствием стечения нескольких разовых факторов, поэтому далее они ожидают девальвации - обратного повышения курса USD/RUB до 100 руб./$1 во 2-м полугодии 2025 года, в среднем по году эксперты прогнозируют курс на уровне 97 руб./$1.

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил также Песков.

"Пока нет, разговора пока не планируется на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.

Котировки нефти перешли к слабому повышению и могут завершить неделю в плюсе.

К 15:00 мск майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,03%, до $74,04 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту повысились на бирже NYMEX на 0,04%, до $69,93 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, завершат ростом третью неделю подряд. С понедельника котировки фьючерсов на Brent прибавили около 2,4%, тогда как контракты на WTI подорожали примерно на 2,1%, получая поддержку от обеспокоенности игроков сокращением предложения.

В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились намного сильнее ожиданий рынка.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно ослабления экономического роста и, как следствие, спроса на нефть из-за торговых войн.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

Негативным фактором для нефтяных цен также являются ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.