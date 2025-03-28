ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4350 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4350 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Направления стратегического развития эмитента выглядят оправданными с учетом достигнутых масштабов ритейлера. Курс на поддержание стабильности, мультиформатность магазинов и развитие вспомогательных направлений поддержит крепость компании даже в сложных условиях рынка. Важным преимуществом бумаг X5 выступают дивиденды", - отмечает эксперт.

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