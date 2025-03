Азиатские рынки акций заметно снижаются

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций падают в пятницу, исключение составляет австралийский индекс. Цены на нефть слабо снижаются в пятницу утром, Brent торгуется около $73,9 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

На этой новости акции General Motors (SPB: GM) упали в цене на 7,4%. По оценкам экспертов, компания производит за рубежом более половины продающихся в США машин. Бумаги Ford Motor (SPB: F) подешевели на 3,9%.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

"Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учетом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария".

Котировки акций GameStop (SPB: GME) рухнули более чем на 22%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники готовит непубличное размещение конвертируемых облигаций на $1,3 млрд, полученные средства планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе инвестиции в биткойн.

Цена бумаг чипмейкера Advanced Micro Devices (SPB: AMD) уменьшилась на 3,2% - до $106,65. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную котировку - до $120 со $135.

ADR Nio (SPB: NIO) упали на 5,7%. Китайский производитель электромобилей объявил о намерении разместить акции примерно на 3,5 млрд гонконгских долларов ($450 млн), чтобы привлечь средства на исследования и разработки.

Стоимость Jefferies Financial Group (SPB: JEF) упала на 9,8%. Выручка финансовой компании в декабре-феврале сократилась на 8% и не оправдала консенсус-прогноз.

Бумаги Lockheed Martin (SPB: LMT) подешевели на 0,6% (до $442,28) после того, как эксперты RBC понизили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную цену - до $480 с $550.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) ушли вниз на 2,8%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,1%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%, Super Micro Computer Inc. - на 6,3%, Palo Alto Networks (SPB: PANW) - на 5,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 5,6%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,1%.

Между тем стоимость акций H.B. Fuller Co. (SPB: FUL) поднялась на 6,1%. Производитель клеев, покрытий и герметиков в первом финквартале (декабрь-февраль) сократил чистую прибыль в 2,3 раза, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Цена акций Dollar Tree (SPB: DLTR) взлетела на 11,2% - до $76,95. Аналитики Truist Securities улучшили оценку справедливой стоимости бумаг ритейлера до $84 с $76, также повысили прогнозы эксперты Evercore ISI Group и Telsey Advisory Group.

Котировки акций Winnebago Industries (SPB: WGO) подскочили на 8,1%. Производитель автодомов и моторных лодок существенно сократил чистый убыток во втором финквартале (декабрь-февраль), к тому же выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогноза.

Кроме того, капитализация Tesla (SPB: TSLA) поднялась на 0,4%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг снизился на 155,09 пункта (на 0,37%) и составил 42299,7 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов опустилось на 18,89 пункта (на 0,33%) - до 5693,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 94,98 пункта (на 0,53%) и завершил сессию на отметке 17804,03 пункта.

Азиатские рынки акций падают в пятницу, исключение составляет австралийский индикатор.

Трейдеры уходят от риска в преддверии объявления президентом США Дональдом Трампом новой порции пошлин на импорт. Ранее Трамп обещал анонсировать пошлины для стран, использующих торговые барьеры для американских товаров, 2 апреля.

На этой неделе он уже объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.

"Пытаться предсказать, что сделает Трамп - пустая трата времени, - отмечает аналитик сингапурской Aberdeen Investments Син-Яо Нг. - Наш план - быть уверенными в том, что мы инвестируем в компании, судьба которых не зависит от решений по пошлинам".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,3% в ходе торгов. Дополнительным негативным фактором для японского рынка является то, что в пятницу бумаги большинства компаний торгуются без права получения инвесторами дивидендов, с учетом приближающегося завершения финансового года.

Акции Toyota Motor теряют в цене 2,9% в ходе торгов, несмотря на сильные данные о продажах автопроизводителя. Глобальные продажи Toyota с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors в феврале выросли на 9,5% относительно того же месяца прошлого года, до 825,217 тыс. автомобилей. Продажи в Японии повысились на 52%. Глобальное производство Toyota в прошлом месяце увеличилось на 12,5%, до 887,588 тыс. машин.

Стоимость акций Honda Motor опустилась на 2,7%, Mazda Motor - на 1,6%, Subaru Corp. - на 1,5%, Suzuki Motor - на 1,4%.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в парламенте в пятницу, что введение пошлин на импорт автомобилей в США окажет серьезное влияние на экономику страны, и пообещал принять меры для защиты отрасли и рабочих мест.

Он отметил, что правительство Японии намерено вести коммуникации с администрацией Трампа, чтобы объяснить Вашингтону, как много японские компании инвестировали в США, сообщает Market Watch.

Заметное снижение в Токио в пятницу также демонстрируют бумаги IT-компаний, в том числе Disco Corp. (-2,5%), Advantest (-3,1%), Tokyo Electron (-2,9%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,7% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,11%.

В числе лидеров снижения в материковом Китае - акции химкомпаний Guizhou Zhongyida (-10,1%) и Ningxia Baofeng Energy (-4,1%), а также Naura Technology Group (-2,9%), Postal Savings Bank (-5,1%).

В Гонконге заметно дешевеют бумаги Lenovo Group (-5,6%), Semiconductor Manufacturing (-4,9%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-3,4%).

Рыночная стоимость производителя спортивных товаров Li Ning Co. выросла на 1,4%. Чистая прибыль компании в минувшем году снизилась на 5,5%, выручка увеличилась на 3,9%. Li Ning направит на выплату дивидендов за минувший год 50% прибыли против 45% годом ранее.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 2,1% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций чипмейкеров и автопроизводителей. Бумаги Samsung Electronics подешевели на 2,3%, SK Hynix - на 3,7%, Hyundai Motor - на 3,2%, Kia Corp. - на 3,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% благодаря повышению цен акций энергокомпаний, в том числе Contact Energy (+5,9%), Meridian Energy (+4,4%).

Цены на нефть слабо снижаются в пятницу после умеренного роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск составляет $73,91 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,24, до $74,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,11 (также на 0,16%), до $69,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,27, до $69,92 за баррель.

С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%.

Цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения. В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 миллиона баррелей - более чем в два раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе, пишет Trading Economics.

Тем временем участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

"Самым большим препятствием для нефти сейчас являются опасения по поводу тарифов, которые могут ослабить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Давление на котировки также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.