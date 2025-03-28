"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Т-Технологий с прогнозной ценой 3746 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью 3746 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитывается как среднее двух оценок, полученных путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2025П и P/B и по историческим мультипликаторам группы", - отмечает эксперт.

Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели и интеграции Росбанка "Т-Технологии" показали высокие темпы роста финпоказателей в 2024 году, несмотря на сложные операционные условия для банковского сектора РФ, констатирует Додонов.

При этом менеджмент эмитента озвучил весьма оптимистичные прогнозы на текущий год, а также подтвердил намерение направлять 30% прибыли на дивиденды.

"Между тем акции "Т-Технологий" не выглядят дешевыми по мультипликаторам, их "апсайд" на текущий момент, на наш взгляд, является ограниченным. При этом мы считаем, что данные бумаги могут оказаться интересными для открытия длинных позиций в случае значительной просадки", - пишет эксперт в обзоре "Финама".

Что же касается рисков бизнеса "Т-Технологий", как и банковского сектора в целом, то это сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, указывает Додонов. При ее более существенном, чем предполагается, ухудшении, например, из-за усиления санкционного давления на РФ или дальнейшей эскалации геополитической напряженности в случае провала переговоров по Украине, банк может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей, предупреждает он.

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