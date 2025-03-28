"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций X5 на уровне 3850 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3850 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Ритейлер представил финансовые результаты четвертого квартала 2024 года. Как мы и ожидали, результаты оказались нейтральными, несмотря на активный рост выручки. Все из-за опережающей динамики операционных расходов группы, - указывает эксперт. - Таргет учитывает ожидаемое нами снижение чистой прибыли и FCF эмитента в 2025 году. Несмотря на то что акции ритейлера торгуются уже недалеко от справедливых значений, в текущем году они могут принести инвесторам рекордную дивидендную доходность. Потенциал роста акций на горизонте года - 9% к текущей цене, однако полная доходность с учетом дивидендов может составить до 42%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.