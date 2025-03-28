ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ВТБ на уровне 105 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 105 рублей за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Грицкевича.

Эмитент представил финансовую отчетность за два месяца 2025 года по МСФО.

Группа в январе-феврале заработала 77,5 млрд руб. (+26% г/г) за счет роста комиссионного дохода и операций с ценными бумагами, констатирует эксперт.

Несмотря на рост комиссий на 52% г/г (до 51 млрд руб.) из-за падения процентных доходов основной доход эмитента снизился на 43% (до 80 млрд руб.). При этом за счет переоценки портфеля ценных бумаг прочие операционные доходы выросли в двенадцать раз (до 117,5 млрд руб.), отмечает Грицкевич.

Ранее ВТБ давал прогноз снижения прибыли по итогам 2025 года на 22% (до 430 млрд руб.) из-за сохранения высоких ставок. "Позитивная конъюнктура на долговом рынке может позитивно сказаться на прибыли по итогам года, однако мы сохраняем консервативный взгляд на долгосрочную динамику доходов ВТБ из-за низкого показателя NIM (0,6% за два месяца текущего года) и достаточности капитала (Н20 на 01.03.2025 - 9,4%)", - указывает эксперт ПСБ в материале.

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