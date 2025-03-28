Цены рублевых корпбондов в пятницу продолжат снижаться, отыгрывая данные об ускорении темпов недельной инфляции

Москва. 28 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, продолжат умеренно снижаться, отыгрывая как опубликованные в среду вечером данные об ускорении темпов недельной инфляции, так и негативный внешний фон; участники рынка будут также внимательно следить за новыми сообщениями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

Азиатские рынки акций падают в пятницу, исключение составляет австралийский индикатор. Трейдеры уходят от риска в преддверии объявления президентом США Дональдом Трампом новой порции пошлин на импорт. Ранее Трамп обещал анонсировать пошлины для стран, использующих торговые барьеры для американских товаров, 2 апреля. На этой неделе он уже объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 2,3% в ходе торгов. Дополнительным негативным фактором для японского рынка является то, что в пятницу бумаги большинства компаний торгуются без права получения инвесторами дивидендов, с учетом приближающегося завершения финансового года. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 2,1% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций чипмейкеров и автопроизводителей. И лишь австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% благодаря повышению цен акций энергокомпаний.

В свою очередь цены на нефть слабо снижаются в пятницу после умеренного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,89 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,24, до $74,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,2%, до $69,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,27, до $69,92 за баррель. С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%.

Цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения. В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 млн баррелей - более чем в 2 раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе.

Тем временем участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров. Давление на котировки также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,065 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,321 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 марта снизился на 0,12% и составил 110,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 1028,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,1%), "Новотранс-001Р-03" (-0,56%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,51%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-21" (+0,37%), "АФК Система-1Р-20" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-07" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-резерв" 31 марта начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов составит 29,5% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, а также call-опцион в дату окончания 24-го купона.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года в размере 1,25 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 24,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 27,45% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 марта. Техразмещение запланировано на 1 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 7 апреля с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. Объем выпуска будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) увеличило объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд рублей до 35 млрд рублей. Также внесено изменение, что процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону будут определяться эмитентом в зависимости от порядка размещения облигаций: до даты начала размещения либо в ходе проведения организованных торгов. В рамках 25-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 9,5 млрд рублей.

ОАО "РЖД" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 19% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона - 9,3% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 11 апреля. Период приема уведомлений к выкупу с 31 марта по 4 апреля, агент по приобретению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" выставило на 17 апреля оферту по соглашению с владельцами облигаций 6-й серии. Период предъявления к оферте с 8 по 14 апреля включительно. Агент по приобретению - ИК "Иволга капитал". Объем приобретаемых бумаг до 339 тыс. 604 штук, цена приобретения - 87,5% от непогашенной номинальной стоимости. Трехлетний выпуск на 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.