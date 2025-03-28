.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу продолжат снижаться, отыгрывая данные об ускорении темпов недельной инфляции
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Продажи новых авто в РФ вернется к росту после 2025 года
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 11% в годовом выражении до 1,39 млн штук, но в 2026–2027 гг. начнут расти двузначными темпами. Об этом говорится в обзоре по развитию российского авторынка, подготовленном Oks Labs,...
 
Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%
Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта приблизился к 40%. Это следует из данных с сайтов банков, которые изучили "Известия". В среднем у топ-15 игроков рынка он подскочил на 2,5 п.п. за две недели. Это объясняется резким...
 
В РФ растет спрос на мясные консервы
Натуральные продажи мясных консервов в России с марта 2024 по февраль 2025 года выросли на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 25%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Годом ранее эта категория, напротив, показывала снижение,...
 
28 марта 2025 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу продолжат снижаться, отыгрывая данные об ускорении темпов недельной инфляции

Москва. 28 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, продолжат умеренно снижаться, отыгрывая как опубликованные в среду вечером данные об ускорении темпов недельной инфляции, так и негативный внешний фон; участники рынка будут также внимательно следить за новыми сообщениями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

Азиатские рынки акций падают в пятницу, исключение составляет австралийский индикатор. Трейдеры уходят от риска в преддверии объявления президентом США Дональдом Трампом новой порции пошлин на импорт. Ранее Трамп обещал анонсировать пошлины для стран, использующих торговые барьеры для американских товаров, 2 апреля. На этой неделе он уже объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 2,3% в ходе торгов. Дополнительным негативным фактором для японского рынка является то, что в пятницу бумаги большинства компаний торгуются без права получения инвесторами дивидендов, с учетом приближающегося завершения финансового года. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 2,1% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций чипмейкеров и автопроизводителей. И лишь австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% благодаря повышению цен акций энергокомпаний.

В свою очередь цены на нефть слабо снижаются в пятницу после умеренного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,89 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,24, до $74,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,2%, до $69,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,27, до $69,92 за баррель. С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%.

Цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения. В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 млн баррелей - более чем в 2 раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе.

Тем временем участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров. Давление на котировки также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,065 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,321 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 марта снизился на 0,12% и составил 110,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 1028,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,1%), "Новотранс-001Р-03" (-0,56%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,51%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-21" (+0,37%), "АФК Система-1Р-20" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-07" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-резерв" 31 марта начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов составит 29,5% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, а также call-опцион в дату окончания 24-го купона.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года в размере 1,25 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 24,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 27,45% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 марта. Техразмещение запланировано на 1 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 7 апреля с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. Объем выпуска будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) увеличило объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд рублей до 35 млрд рублей. Также внесено изменение, что процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону будут определяться эмитентом в зависимости от порядка размещения облигаций: до даты начала размещения либо в ходе проведения организованных торгов. В рамках 25-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 9,5 млрд рублей.

ОАО "РЖД" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 19% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона - 9,3% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 11 апреля. Период приема уведомлений к выкупу с 31 марта по 4 апреля, агент по приобретению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" выставило на 17 апреля оферту по соглашению с владельцами облигаций 6-й серии. Период предъявления к оферте с 8 по 14 апреля включительно. Агент по приобретению - ИК "Иволга капитал". Объем приобретаемых бумаг до 339 тыс. 604 штук, цена приобретения - 87,5% от непогашенной номинальной стоимости. Трехлетний выпуск на 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 марта 2025 года 10:24
Рубль утром немного снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 28 марта. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
28 марта 2025 года 10:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает положительную оценку акций X5
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает положительную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова и аналитика Александра Гайды. "Эмитент в четверг, 27 марта, провел "День инвестора". Компания располагает четкой стратегией,...    читать дальше
.
28 марта 2025 года 09:56
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 3000п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Учитывая сильное снижение текущей недели и уже некоторую перепроданность, давление продавцов на основные...    читать дальше
.
28 марта 2025 года 09:41
Потенциал для коррекции индекса RGBI пока сохраняется - ПСБ
Потенциал для коррекции вниз индекса RGBI пока сохраняется, ближайшей целью остаются уровни 107-108 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Снижение котировок ОФЗ в четверг было продолжено - индекс RGBI опустился на 0,94...    читать дальше
.
28 марта 2025 года 09:27
SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Ленты
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. "Лента" остается единственной компанией сектора, которая показывает одновременно высокие темпы роста сети, улучшение...    читать дальше
.
28 марта 2025 года 09:10
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - пересмотренный ВВП Великобритании в 4К24; - розничные продажи Великобритании в феврале; - отчет по рынку труда Германии за март; - базовый ценовой индекс...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 19:40
Рынок акций РФ упал к 3080п по индексу МосБиржи, уровню 1,5-месячной давности
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение на распродажах из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 3080 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности, показав снижение седьмые торги подряд. Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (-4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6%); во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (MOEX: RAGR) (-8,7%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях.    читать дальше
.
27 марта 2025 года 19:30
Рубль в четверг немного повысился в паре с юанем перед налоговыми выплатами марта
Москва. 27 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль повысился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта, и им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.    читать дальше
.
27 марта 2025 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. Представленная отчетность ВТБ мы оцениваем как умеренно негативную, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Банку удалось показать неплохую прибыль в первые 2...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 18:45
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 700 руб
азпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты отмечают следующие позитивные...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 18:28
Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025г - инвестбанк "Синара"
Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США на ~25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 17:51
"Финам" повысил рейтинг акций Северстали до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Северстали" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 1440 руб., что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт Алексей...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 17:18
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2К25 - SberCIB
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2 квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1 из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 16:45
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и X5 против АЛРОСА и ММК"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и "ИКС 5"/Шорт в акциях "АЛРОСА" и "ММК", открытую 24 февраля 2025 года с целевой доходностью 20% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков. "За месяц спред уже достиг 5%, или 4% после вычета...    читать дальше
.
27 марта 2025 года 16:16
"АКБФ" рекомендует покупать акции Акрона с целевой ценой 20177,78 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20177,78 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 18%, сообщается в комментарии аналитиков. Позитивным фактором для сегмента АПК и связанных отраслей, по мнению экспертов,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.