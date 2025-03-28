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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Ленты
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28 марта 2025 года 09:27
SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Ленты
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. "Лента" остается единственной компанией сектора, которая показывает одновременно высокие темпы роста сети, улучшение рентабельности по EBITDA и рекордную доходность свободного денежного потока. При этом она торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2025 год 2,4, что дешевле всех остальных публичных ритейлеров", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.28 марта 2025 года 10:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает положительную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова и аналитика Александра Гайды. "Эмитент в четверг, 27 марта, провел "День инвестора". Компания располагает четкой стратегией,... читать дальше
.28 марта 2025 года 09:56
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.28 марта 2025 года 09:41
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Москва. 28 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, продолжат умеренно снижаться, отыгрывая как опубликованные в среду вечером данные об ускорении темпов недельной инфляции, так и негативный внешний фон; участники рынка будут также внимательно следить за новыми сообщениями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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.27 марта 2025 года 19:40
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение на распродажах из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 3080 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности, показав снижение седьмые торги подряд. Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (-4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6%); во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (MOEX: RAGR) (-8,7%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях. читать дальше
.27 марта 2025 года 19:30
Москва. 27 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль повысился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта, и им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД. читать дальше
.27 марта 2025 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. Представленная отчетность ВТБ мы оцениваем как умеренно негативную, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Банку удалось показать неплохую прибыль в первые 2... читать дальше
.27 марта 2025 года 18:45
азпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты отмечают следующие позитивные... читать дальше
.27 марта 2025 года 18:28
Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США на ~25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении... читать дальше
.27 марта 2025 года 17:51
"Финам" повысил рейтинг акций "Северстали" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 1440 руб., что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт Алексей... читать дальше
.27 марта 2025 года 17:18
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2 квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1 из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и "ИКС 5"/Шорт в акциях "АЛРОСА" и "ММК", открытую 24 февраля 2025 года с целевой доходностью 20% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков. "За месяц спред уже достиг 5%, или 4% после вычета... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:16
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20177,78 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 18%, сообщается в комментарии аналитиков. Позитивным фактором для сегмента АПК и связанных отраслей, по мнению экспертов,... читать дальше
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