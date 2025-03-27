Рубль в четверг немного повысился в паре с юанем перед налоговыми выплатами марта

Москва. 27 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль повысился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта, и им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,42 руб., что на 3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 марта на 37,18 копейки, до 83,8347 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4588 рубля, до 90,5441 руб./EUR1.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль" составляет 11,2-12 руб./юань до конца текущей недели, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Вероятно, крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов, - пишет эксперт. - Санкции против финансового и нефтяного секторов, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности".

Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше, полагает Ващелюк. Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также, на взгляд аналитика, поддерживает позиции национальной валюты.

"На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, - прогнозирует эксперт. - Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81-87 руб., юаня - в коридоре 11,2-12 руб.".

Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во втором квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1, из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют эксперты. - Для последних тоже есть свои предпосылки - улучшение геополитической ситуации на фоне переговоров России и США и надежд на ослабление санкций".

По модели аналитиков, справедливый уровень составляет 95 руб./$1 на конец 2025 года, а укрепление до 85 руб./$1, вероятно, будет неустойчивым без притока капитала или роста экспорта, что маловероятно даже в случае позитивных изменений в геополитике.

"Постепенный рост импорта до фундаментально обоснованных значений будет давить на рубль в течение нескольких кварталов, - прогнозируют стратеги SberCIB. - Поэтому мы ждем, что нацвалюта постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во втором квартале и до 95 руб./$1 и 13,1 руб./юань на конец 2025 года".

Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,11% на 24 марта с 10,08% на 17 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).

Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для смягчения денежно-кредитной политики, пока говорить о движении этого показателя в область, соответствующую низкой инфляции, преждевременно, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Пока говорить о том, что инфляционные ожидания снизились настолько, что они движутся в ту область, которая соответствовала бы низкой инфляции, пока об этом говорить преждевременно. Требуется дополнительное подтверждение, что это снижение устойчиво и имеет достаточный масштаб", - сообщил Заботкин журналистам в четверг.

Он отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются повышенными.

"Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для перехода Банка России к снижению ключевой ставки", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно вечером в четверг, инвесторы оценивают данные по запасам нефти в США и ситуацию с импортными пошлинами.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,15%, до $73,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $69,7 за баррель.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. Эскалация торговой войны усиливает опасения ослабления экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

Тем временем накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 марта опустилась на 1 базисный пункт - до 21,53% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг, напротив, повысилась на 1 базисный пункт - также до 21,53% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта - до 21,46%. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила также 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,56% годовых.