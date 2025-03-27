Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025г - инвестбанк "Синара"

Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25.

"В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США на ~25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении РФ, - пишут эксперты. - По всей видимости, спрос импортеров на иностранную валюту теперь в большей мере удовлетворяется во внешнем контуре, в то время как экспортеры по-прежнему продают много зарубежных денег во внутреннем: в декабре чистые продажи составляли, в эквиваленте, $13,0 млрд, в январе - $10,0 млрд, в феврале - $12,4 млрд".

Банк России фиксирует, что даже первых признаков деэскалации оказалось достаточно, чтобы нерезиденты начали покупать (пусть и в небольших объемах) российские ценные бумаги и валюту, обращают внимание аналитики.

Случившееся усиление рубля представляется стратегам инвестбанка следствием стечения нескольких разовых факторов, поэтому далее они ожидают девальвации - обратного повышения курса USD/RUB до 100руб./$1 во 2П25, в среднем по году эксперты прогнозируют курс на уровне 97 руб./$1.

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