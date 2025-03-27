"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и X5 против АЛРОСА и ММК"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и "ИКС 5"/Шорт в акциях "АЛРОСА" и "ММК", открытую 24 февраля 2025 года с целевой доходностью 20% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков.

"За месяц спред уже достиг 5%, или 4% после вычета стоимости фондирования, ждем еще до 15% к концу июня, - констатируют эксперты. - С момента выхода нашей торговой идеи в конце февраля курс рубля прибавил еще 4%, что негативно сказалось на прибыли экспортеров и квазиэкспортеров. По нашим оценкам, за это время годовая EBITDA "АЛРОСА" сократилась на 10%, а "ММК" - на 7%. Из позитивного - котировки двух компаний за месяц скорректировались на 9,4% и 4,1% соответственно и выглядели хуже индекса Мосбиржи. Тем не менее текущая оценка остается высокой, и мы видим потенциал дальнейшего снижения акций".

При этом аналитики БКС сохраняют "позитивный" взгляд Ozon и "ИКС 5": обе бумаги - фавориты в отрасли. У этих компаний высокие темпы роста бизнеса и хорошие катализаторы, считают эксперты.

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